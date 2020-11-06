В сети появились экспертные оценки новой эксклюзивной игры на PlayStation 4 и 5 Spider-Man: Miles Morales. Это спин-офф, продолжающий события игры Marvel’s Spider-Man 2018 года. Впервые была анонсирована для PlayStation 5 в июне 2020 года. Запуск запланирован с выходом PlayStation 5 в конце этого года.
Самый минимальный рейтинг, который получила игра 7/10, однако многие критики выставили оценку больше восьми. Средний рейтинг по десятки крупных рецензентов является 8.35 баллов из 10.
Первые оценки Spider-Man: Miles Morales:
- Game Informer — 9/10;
- Easy Allies — 9/10;
- Destructoid — 9/10;
- Wccftech — 8.5/10;
- TheSixthAxis — 8/10;
- Metro GameCentral — 7/10;
- GameSpot — 7/10;
- VentureBeat — 5/5;
- VGC — 4/5;
- VG247 — 4/5.
Многие пользователи с нетерпением ждут выхода новой эксклюзивной игры про Человека-паука. Причиной этого стал невероятный успех предыдущей части и достойная оценка критиков.
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