Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралом» в 14-м туре чемпионата России.

«Хороший настрой. Проиграли последний матч, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Ждём эту игру, готовились усиленно – много бегали, работали. Состояние хорошее, жду выхода на поле. Хотим выиграть, все мысли сейчас о победе», — сказал Кокорин в ролике на клубном YouTube-канале.

Форвард подчеркнул, что результат прошлого матча был неудовлетворительным, из-за чего «Спартак» опустился в турнирной таблице, и теперь хочет вернуть себе лидерство.

На данный момент «Спартак» занимает третье место, набрав 27 очков в 13 турах. С таким же количеством баллов на втором месте идет «Зенит», опережая москвичей по дополнительным показателям. Лидером чемпионата является ЦСКА с 28 очками.

Завтра, 7 ноября, «Спартак» на выезде в Екатеринбурге сыграет с «Уралом», матч начнется в 14:00 мск.