Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие эмоции испытывал в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

«Бой с Гэтжи был несравним с другими. Этот поединок был другим. Ощущения иные. Эмоции кардинально другие. Без отца всё было иначе», — сказал Хабиб на видео, фрагмент которого опубликован на канале RT Sport MMA в YouTube.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов в титульном поединке одолел Гэтжи и защитил чемпионский пояс. Этот бой стал для него первым после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в июле от осложнений, вызванных коронавирусом.

Сразу после окончания поединка Хабиб объявил о завершении карьеры, аргументировав решение тем, что хочет больше времени посвятить семье. Нурмагомедов покинул спорт непобежденным: на его счету 29 побед в 29 встречах.