Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признан самым ценным игроком Серии А по итогам октября.

Об этом сообщает официальный сайт лиги. Футболист получит свою награду в воскресенье, 8 ноября, перед матчем «Милан» — «Верона».

В текущем сезоне Ибрагимович принял участие в четырех матчах итальянского чемпионата и записал на свой счет уже семь мячей, а также сделал одну результативную передачу. «Милан» вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав 16 очков.

По словам Златана, он не исключает, что останется в «Милане» еще на один сезон. Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от его формы.

Ранее Ибрагимович намекал, что может вернуться в сборную Швеции, однако главный тренер национальной команды опроверг эту информацию.