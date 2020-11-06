29-летний киберспортмен в CS:GO Томаш oskar Штянсты поделился своими семейными проблемами и объяснил почему в последнее время тяжело выступать на достаточно хорошем уровне в дисциплине. Чешский игрок заявил, что в данный момент ему очень тяжело и призвал сообщество быть более внимательными к родным и близким.

Переживаю очень тяжелые времена. У моего отца был сердечный приступ, слава богу, после трех операций он всё еще жив. Отец моего брата две недели назад попал в автомобильную аварию, к счастью, он выжил. Мой дедушка проиграл борьбу с раком, умер прошлой ночью. Всё это случилось за последние несколько месяцев. Игрок признался, что ему тяжело сосредоточиться на многих вещах и посоветовал ценить каждый момент, прожитый с близкими.

Бывшие напарники Мартина STYKO Стика и Сергея lmbt Бежанова, а также многие другие коллеги по дисциплине. поддержали киберспортсмена в комментариях в твиттере. Долгое время игрок находится в инактиве и не выступает в профессиональных командах.