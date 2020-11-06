Перенесенный матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги между испанской «Басконией» и петербургским «Зенитом» состоится 23 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Изначально матч должен был пройти в Испании 13 октября, однако в «Зените» возникла вспышка коронавируса, и игра не состоялась. Петербургскому клубу засчитали техническое поражение, которое впоследствии было отменено.

11 ноября «Зенит» сыграет перенесенный матч Евролиги с «Миланом», 8 декабря — с «Валенсией».

Накануне подопечные Хавьера Паскуаля уступили греческому «Олимпиакосу» и потерпели первое поражение в текущем сезоне Евролиги. До этого петербуржцы обыграли турецкий «Анадолу Эфес» и испанскую «Барселону».