Словацкий теннисист Лукаш Лацко на своей странице в «Твиттере» опубликовал сообщение от ATP касаемо проведения Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

По словам Лацко, австралийские власти предоставили недостаточно информации, чтобы можно было принять окончательное решение. Он отметил, что проведение Australian Open подтверждено, однако до сих пор неизвестно, как будет проходить период карантина.

«На данный момент проведение турнира в „пузыре“, как было в Нью-Йорке и Париже, не одобрено местными властями. Мы знаем, что это тяжело понять. Как игроки могут тренироваться, находясь в изоляции, но не соревноваться?» — говорится в сообщении.

Лацко отметил, что Федерации тенниса Австралии пытается обжаловать это решение властей. До предполагаемого заезда теннисистов на Australian Open остаётся несколько недель.