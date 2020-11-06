Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что следует наказывать футболистов за неудовлетворительные результаты.

«У наших футболистов нет дисциплинарной ответственности. У нас нет понижения оплат, нету снижения гонораров. Надо делать так: не выиграли — ничего не получили», — сказал Милонов, слова которого приводит Sport24.

Депутат добавил, что футболисты получают огромные деньги независимо от того, выиграли они или проиграли. По его мнению, зарплата футболистов слишком велика. Их надо наказывать не рублем, а евро, так как в рублях им не платят.

«Надо в евро наказывать и гнать в шею неэффективных и ленивых легионеров. Всех иностранцев, кто плохо играет, надо выгонять нещадно. Потому что чем меньше будет иностранцев в нашем футболе, тем лучше нашему футболу», — подчеркнул Милонов.

Он пояснил, что в России растет новое поколение футболистов, но поскольку все деньги уходят на дорогих иностранцев, не хватает средств на развитие отечественного футбола.

«С легионеров также нужен двойной спрос, если наш не забил, то его, естественно, нужно наказать и оштрафовать, а если легионер не забил, то его нужно выгнать к чертям собачьим. Пусть уезжает к себе на Камбоджу», — сказал Милонов.