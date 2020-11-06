Определился соперник россиянина Даниила Медведева по полуфиналу «Мастерса» в Париже (Франция). Им стал канадский теннисист Милош Раонич, который в четвертьфинальном матче одолел представителя Франции Уго Умбера. Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7).

Спортсмены провели на корте 2 часа 20 минут. За это время Раонич 25 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и взял один гейм на подаче соперника. Умбер записал на свой счет девять эйсов, один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт.

Полуфинальный матч между Раоничем и Медведевым состоится в субботу, 7 ноября. Сегодня россиянин в двух партиях выбил из борьбы аргентинца Диего Шварцмана.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в этом году пропускает соревнования в Париже. Призовой фонд «Мастерса» составляет 3 732 680 евро.