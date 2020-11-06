Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила прогресс Алины Загитовой в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».

«У неё получается добавлять от выпуска к выпуску. На мой взгляд, с каждой программой она делает уверенные шажочки вперёд, выглядит всё лучше и лучше», — сказала Навка, слова которой приводит Sport24.

Навка похвалила Загитову за то, что та взялась за такую непростую роль. Она подчеркнула, что Алине всего 18 лет, и она никогда не сталкивалась с подобной работой.

«Её прогресс в роли ведущей ещё раз показывает, что она всё-таки олимпийская чемпионка, которая ничего не боится. Уверена, что к концу проекта она только наберёт обороты. И не один год будет отличной ведущей», — сказала Навка.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не соревнуется, так как взяла паузу в карьере.