Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни сатирика Михаила Жванецкого.

У себя в телеграм-канале Губерниев отметил, что ему посчастливилось работать с Жванецким, и рассказал историю, произошедшую на одном из мероприятий.

«Помню, на одном большом мероприятии мы даже делили одну гримёрку! Я захожу и слышу от Михал Михалыча: «Молодой человек, я вас знаю, смотрю и очень люблю, не подскажете вашу фамилию…» А потом я опоздал на банкет, захожу и в присутствии важных людей слышу возглас Жванецкого: «Да это же Губерниев». Все и обалдели…» — написал Губерниев и добавил, что с уходом Жванецкого мы осиротели.

Напомним, советский и российский писатель-сатирик ушел из жизни сегодня, 6 ноября. Ему было 86 лет. Всего месяц назад Жванецкий объявил о прекращении публичных выступлений из-за возраста.

Соболезнования также выразила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.