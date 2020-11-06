«Сочи» на своем поле принимал «Уфу» в матче 14-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» и завершилась вничью со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без результативных действий. Хозяева открыли счет во втором игровом отрезке, на 53-й минуте отличился защитник Сергей Терехов. Однако довести матч до победы игрокам «Сочи» не удалось: на 87-й минуте в их ворота был назначен пенальти, который успешно реализовал сербский нападающий «Уфы» Комнен Андрич.

«Сочи», набрав 23 очка в 14 турах, располагается на шестой строчке турнирной таблицы. Обойти его могут «Рубин» и «Локомотив», если одержат победы в своих матчах. «Уфа» имеет лишь 7 очков в своем активе и идет на предпоследнем, 15-м месте.