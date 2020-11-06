Российский футбольный арбитр Михаил Вилков во время заседания Апелляционного комитета РФС признался, что ввел в заблуждение членом КДК, давая оценку своим действиям в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин».

«Рубин», напомним, выразил недовольство судейской бригадой Вилкова, назначившего пенальти в конце первого тайма. Арбитр не заметил игру рукой защитника «Рубина» Ильи Самошникова. Матч был приостановлен, затем продолжен, и только после этого Вилков посмотрел повтор и назначил 11-метровый.

Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что Вилков допустил явную ошибку. В ходе заседения апелляционного комитета Вилков сделал заявление, что намеренно ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей VAR.