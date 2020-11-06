Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила о старте продаж билетов на чемпионат России — 2021, который состоится в Челябинске в период с 24 по 27 декабря 2020 года.

«Цена зависит от места на секторе, программы и даты турнира. Можно приобрести в городских зрелищных кассах или на сайте https://chel.kassy.ru/ в разделе «спорт». Количество ограничено», — гласит сообщение ФФККР в «Инстаграме».

Самый дешевый билет обойдется любителям фигурного катания в 400 рублей. Зрители могут приобрети билеты отдельно на каждый вид программы. 400-500 рублей стоит билет на соревнования мужчин и танцоров в будние дни.

На вечерние выступления и соревнования в выходные дни билеты стоят по 500-600 рублей, на показательные выступления — 600-800.