Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских клубов в еврокубковых турнирах. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА пока не одержали ни одной победы на групповой стадии.

«В «Краснодаре» играют ребята без лидеров, стараются. А «Зенит», как я и говорил, для внутреннего пользования, а не для внешнего. «Локомотив» выглядит достойно, но у нас против всех одна тактика: выстоять и что-то забить — попадёт Миранчук, забьёт Шапи, забросим на Дзюбу», — заявил Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

Комментатор добавил, что ему обидно за ЦСКА, ведь у них должны быть более слабые соперники. Он подчеркнул, что шансы ещё остались.

Также Губерниев заявил, что, по его мнению, Россия уже достигла дна в клубном футболе, и это произошло не в нынешнем сезоне. Так как падать уже некуда, пора начинать движение вверх, сказал комментатор.