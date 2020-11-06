В римском «Лацио» выявлено еще три случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, однако фамилии заболевших футболистов не уточняются. Ранее три игрока «Лацио» не полетели на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» из-за положительных тестов на коронавирус.

Так, встречу в Санкт-Петербурге пропустили нападающий Чиро Иммобиле, полузащитник Лукас Лейва и вратарь Томас Стракоша. Они тренировались вместе с командой перед вылетом, но не принимали участие в матче. Уточнялось, что до игры их мог не допустить УЕФА.

Как пишут СМИ, сейчас с командой также не тренируются Джаван Андерсон и Мануэль Лаццари.

В воскресенье, 8 ноября, «Лацио» встретится с «Ювентусом» в рамках чемпионата Италии, игра начнется в 14:30 по московскому времени.