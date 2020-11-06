«Зенит» по-прежнему интересуется полузащитником «Атлетико» Эктором Эррера, сообщает Goal.

По информации источника, футболист может покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно. На 30-летнего хавбека претендуют два клуба — «Порту» и «Зенит». Сине-бело-голубые являются более выгодным вариантом в финансовом плане.

В текущем сезоне Эррера принял участие в семи матчах в составе «Атлетико» и записал на свой счет одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt его стоимость составляет 10 миллионов евро. Действующий контракт мексиканского хавбека с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Футболист сборной Мексики перебрался в «Атлетико» из «Порту» в 2019 году в качестве свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник Эррера провёл 30 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи. Затем он получил травму приводящей мышцы, после чего потерял место в основном составе.