Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал о подготовке к матчу Кубка Карьяла против сборной Швеции.

Специалист отметил, что не акцентирует внимание на календаре, так как все команды находятся в одинаковом режиме. В связи с этим сегодня сборная России провела короткое занятие, а затем отдохнула вечером, чтобы переключиться с хоккея на что-то другое.

«А завтра мы выйдем на лёд, чтобы играть в наш хоккей — на победу. Остальное скоро увидим», — приводит слова Ларионова ФХР.

Тренер подчеркнул, что после победы нужно двигаться дальше, так как турнир состоит не из одной втсречи.

«Дело в том, что один победный матч не делает карьеры. Поэтому, естественно, у тебя есть какие-то короткие минуты для того, чтобы понять происходящее, но в то же время важно двигаться дальше. Потому что турнир состоит из трёх встреч, и ты должен как можно быстрее всё проанализировать и переключиться на то рабочее состояние, которое необходимо для следующего матча», — сказал Ларионов.

Он добавил, что российские хоккеисты хоть и молодые, но уже имеют большой опыт и выступали на многих турнирах, поэтому готовы к предстоящим матчам.