Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, почему мужская команда проведет заключительный сбор в Ханты-Мансийске, а не в Тюмени, как было запланировано.

«В Тюмени все прекрасно, причина одна ‑ не стыковать две команды, мужскую и женскую вместе в связи с ситуацией с коронавирусом. Женский блок остается в Тюмени, все даты остаются прежними», — сказал Польховский, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер подчеркнул, что в команде уже были случаи заражения коронавирусом, поэтому приняли решение развести спортсменов, чтобы обезопасить их перед стартом сезона.

Ранее стало известно, что чемпион мира Александр Логинов не присоединится к команде на заключительном сборе. Он проходит в состав на Кубок мира без отбора, также квоты получили Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронов и Лариса Куклина.