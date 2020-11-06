Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус.

55-летний специалист переносит заболевание бессимптомно, на данный момент он находится на карантине.

Российским болельщикам Манчини известен по работе в петербургском «Зените», который возглавлял в сезоне-2017/18.

На следующей неделе, 11 ноября, сборная Италии проведет товарищеский матч против команды Эстонии. Затем подопечным Манчини предстоят встречи Лиги наций против Польши и Боснии и Герцеговины.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 49 миллионов, более 1,2 миллиона погибли, более 35 миллионов — выздоровели