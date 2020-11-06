Даниил Медведев вышел в полуфинал парижского «Мастерса», стартовала продажа билетов на ЧР по фигурному катанию. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В 1/4 он одолел канадца Диего Шварцмана со счетом 6:2, 6:1. Успех позволит россиянину подняться на четвертую строчку в обновленном рейтинге АТР и сместить с этой позиции Роджера Федерера.

Определилась дата перенесенного матча «Зенита» с «Басконией»

Перенесенный матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги между испанской «Басконией» и петербургским «Зенитом» состоится 23 ноября. Изначально матч должен был пройти в Испании 13 октября, однако в «Зените» возникла вспышка коронавируса, и игра не состоялась.

Стартовала продажа билетов на ЧР по фигурному катанию

В продажу поступили билеты на чемпионат России по фигурному катанию, который будет проходить в Челябинске в период с с 24 по 27 декабря 2020 года. Зрители могут приобрести билеты отдельно на каждый вид программы по цене от 400 до 800 рублей.

Ибрагимович стал самым ценным игроком Серии А в октябре

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признан самым ценным игроком Серии А по итогам октября. В текущем сезоне Ибрагимович принял участие в четырех матчах итальянского чемпионата и записал на свой счет уже семь мячей, а также сделал одну результативную передачу. «Милан» вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав 16 очков.

Логинов не поедет с командой на заключительный сбор

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что Александр Логинов пропустит заключительный сбор национальной команды. Спортсмен останется на самоподготовке в Тюмени, в то время как команда отправится в Ханты-Мансийск.