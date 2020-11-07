Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление «Зенита» в текущей Лиге чемпионов.

По словам Орлова, по всем статьям «Зенит» проиграл только «Боруссии.

«Да ну бросьте, ничего еще не потеряно, надо играть и стараться отбирать очки во втором круге. По всем статьям «Зенит» проиграл только «Боруссии». Разве с «Брюгге» петербуржцы не могли сыграть вничью? Разве мы не способны выиграть у них в гостях?», — цитирует Орлова «Бобсоккер».

По словам Орлова, «Зенит» на равных играл с «Лацио» и привел в пример футболистов киевского «Динамо», которые компенсировали разницу в классе самоотдачей.

Ранее Орлов оценил игру Кокорина в «Спартаке».