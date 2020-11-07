Игроки римского «Лацио» вылечились от коронавируса. О том, что все футболисты сдали отрицательные тесты сообщил врач «Лацио» Иво Пульчини.

«Вся команда сдала отрицательные тесты и доступна для Симоне Индзаги уже завтра, абсолютно точно. Мы уже сообщили об этом в местные органы здравоохранения», — приводит слова Пульчини Football Italia.

Напомним, «Лацио» встречался с «Зенитом» в Лиге чемпионов (1:1) без игроков основного состава, среди которых которых Чиро Иммобиле, Лукас Лейва, Томас Стракоша и Луис Альберто.

Римлянам удалось вырвать ничью, забив гол в последней десятиминутке. Отличился бывший форвард «Локомотива» Филипе Кайседо.