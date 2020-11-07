Сборная России по хоккею встретится с командой Швеции в рамках Кубка Карьяла — стартового этапа Еврохоккейтура-2020/21. Игра будет проходить в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 7 ноября, и начнется в 14:30 по московскому времени.

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Напомним, на финский этап Евротура Федерация хоккея России приняла решение отправить хоккеистов молодежной команды, которыми будет руководить Игорь Ларионов.

В первом матче против финнов российская сборная в блестящем стиле переиграла команду Финляндии со счетом 6:2. Средний возраст игроков сборной России составлял 18,7 лет.

Капитаном команды является форвард СКА Василий Подколзин. Завтра россияне сыграют против сборной Чехии. Все игры проходят в Хельсинки на «Хартвалл-Арене».