Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение в команды бывшего нападающего «Зенита» Павла Погребняка.

Иванов отметил, что Паша — качественный футболист, с которым состоялся разговор.

«Паша не валял дурака, готовился, вернулся в хороших кондициях. И нам помогает. Мы ему благодарны», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Иванов подтвердил, что сам рекомендовал Погребняку завершить карьеру, однако отметил, что тогда думал, прежде всего, о нем. Погребняк в итоге не послушал и решил еще поиграть.

Напомним, что 36-летний нападающий покинул клуб летом 2020 года на правах свободного агента, но позже подписал новый контракт.