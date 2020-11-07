Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос, может ли победный опыт в игре с Финляндии (6:2) вдохновить российских игроков на дальнейшие подвиги.

По словам Ларионова, в этой команде высокие стандарты, что и было показано в игре с Финляндией.

«Мы продемонстрировали, как можем играть, но для ребят это не предел. Еще не все показали свой топовый уровень. Мы сделали небольшие перестановки в звеньях, чтобы посмотреть сочетания и попробовать найти химию, которая может быть поинтереснее, чем в матче с финнами», — цитирует Ларионова пресс-служба ФХЛ.

Сегодня сборная России сыграет в Кубке Карьяля со сборной Швеции. Начало игры в 14.30.

Ранее российская сборная в блестящем стиле обыграла финнов 6:2. Средний возраст игроков сборной России — 18,7 лет.