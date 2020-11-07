Коронавирус: сколько заболевших в России на 7 ноября

На утро 7 ноября в России не был побит рекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 20 396 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране — 1 753 836 человек, из них активных случаев 410 658.

За время распространения инфекции от коронавируса вылечилось1 312 927 человека, еще 30 251 человек стали жертвами пандемии.

По всей стране было проведено более 64 миллионов тестов на коронавирус за все время пандемии.

В Москве было обнаружено 5829 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки, в Санкт-Петербурге — 1258 случай, это рекорд для региона.