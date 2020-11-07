Лучшая фигуристка прошлого сезона Алена Косторная рассказала, будет ли исполнять тройной аксель на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Ученица Академии Плющенко отметила, что будет пробовать.

«Пока в произвольной. Если я буду уверена в этом прыжке – то и в короткой, и в произвольной», — сказал Косторная в эфире Первого канала.

Косторная также посетовала на то, что ей пришлось разнашивать новые коньки.

Напомним, в воскресенье, 8 ноября, Алену Косторную можно будет увидеть на этапе Кубка России в Казани.