Российская фигуристка Александра Трусова высказалась относительно того, что планирует выполнить на этапе Кубка России в Казани.

Трусова сказала, что будет прыгать четыре четверных в произвольной программе и тройной аксель в короткой.

«Я хотела сделать все прыжки. Всегда хотела больше вставлять в программу. Сейчас я над этим работаю. Мне действительно нравится кататься. Я такого не чувствовала никогда. Реально чувство, как меняется скольжение», — отметила Трусова в эфире Первого канала.

Четвертый этап Кубка России по фигурному катанию стартует в воскресенье.

Ранее Трусова выучила каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Напомним, Александра Трусова впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях в октябре 2020 года, прыгнув его в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.