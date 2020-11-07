Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать забитые мячи в ворота «Барселоны», поскольку уважает бывший партнеров.

Суарес отметил, что матч с «Барсой» — особенный случай для встречи с друзьями.

«Но я собираюсь биться за «Атлетико» до смерти, так, как я защищал цвета всех команд, за которые играл. Мне это очень нравится, и я с нетерпением жду продолжения, чтобы показать, чего я стою на мировом уровне», — цитируе As Суареса.

Напомним, что Суарес играл за «Барселону» с 2014 года. В составе каталонского клуба он четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке Испании, а также выигрывал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

В восьми матчах за «Атлетико» 33-летний уругваец забил четыре мяча. Встреча «Атлетико» — «Барселона» в чемпионате Испании пройдет 21 ноября.