Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло объяснил слабое выступления российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После 12 встреч у российских клубов 5 ничьих и 7 поражений.

«Проблема российских клубов в том, что их уровень недостаточно высок, чтобы конкурировать на высоком уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть игроки хорошего качества», — приводит слова Капелло «Чемпионат».

Капелло считает, что российские игроки вполне хороши, но их проблема в том, что все они играют в своей лиге против российских команд. Этот момент негативно на них влияет, по мнению Капелло.

На уходящей неделе «Локомотив» и «Зенит» сыграли в Лиге чемпионов вничью, «Краснодар» и ЦСКА свои матчи проиграли.