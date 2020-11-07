Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании испанец Хавьер Фернандес побывал на одной из тренировок в Академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Видео с присутствием Фернандеса было выложено в инстаграме» «Ангелов Плющенко. Позже по неизвестным причинам оно было удалено.

«Вот такой у нас сегодня гость в академии», — было подписано видео.

Фернандес прилетел в Москву ради участия в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Событие проходит в столице с 6 по 7 ноября.

29-летний Фернандес является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. В 2019 году испанец заявил о завершении профессиональной карьеры.