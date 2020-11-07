Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал приобретение СКА шведского защитника Оскара Фантенберга.

По словам Брагина, Оскар уже поработал с командой. Брагин отметил, что хоккеист имеет опыт выступлений в КХЛ — защитник хорошего уровня.

«Посмотрим, как будет в играх, но он добавит конкуренции нашей обороне. Если человек поиграл в НХЛ, это качественный защитник», — сказал Брагин.

Тренер отметил, что сейчас защитник работает в паре с Игорем Ожигановым. Брагин подчеркнул, что СКА всегда будет искать возможности для улучшения игры. Фантенберг — тот игрок, который точно принесет пользу, по мнению тренера.