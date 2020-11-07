Главный тренер СКА Валерий Брагин во время паузы в чемпионате КХЛ оценил возросшую конкуренцию в составе армейского клуба. Пока взрослые хоккеисты болели, здорово проявили себя игроки основы.

По словам Брагина, пока команда болела — все было непросто. Затем коллектив отдохнул и поработал. Специалист надеется, что в плане физики все будет нормально.

«Хорошая конкуренция никогда не мешала. Сильнейшие на данный момент будут играть — не имеет значения, молодой ты или опытный игрок», — отметил Брагин.

Ближайший матч СКА проведет против финского «Йокерита». Брагин сообщил, что в команде разбирают этого соперника и специально готовят тренировочный процесс под эту игру.