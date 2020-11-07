На стадионе Академии «Зенита» состоялся матч зоны «Запад» ПФЛ, в котором встречались две петербургские команды — «Зенит-2» и «Звезда». Встреча завершилась победой команды Владислава Радимова со счетом 5:2.

Счет в начале первого тайма открыл форвард Станислав Крапухин. Вскоре на 22-й минуте встречи он удвоил преимущество, сделав дубль. Для Крапухина этот гол стал пятнадцатым в ПФЛ. Нападающий возглавил список бомбардиров всей лиги. Крапухин был заменен в перерыве, чтобы войти в заявку «Зенита» в матче с «Краснодаром» 8 ноября.

Перед этим под занавес первого тайма Ильин, воспользовавшись ошибками защитников «Зенита-2», отыграл один мяч. Во втором тайме у «Звезды» был удален с поля вратарь Андрей Зайцев. Вскоре после этого третий мяч на 69-й минуте забил вышедший на замену Никита Симдямкин. Четвертый мяч в матче провел нападающий Александр Еловский, забивший в ворота своей бывшей команды на 83-й минуте встречи. Мельников на 88-й минуте отыграл еще один мяч для «Звезды».