Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 2:2.

На 6-й минуте счет в матче открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев с передачи Айртона. «Урал» ответил гостям уже на 11-й минуте благодаря голу Павла Погребняка, которому ассистировал Отман Эль-Кабир.

В добавленное к первому тайму время Александр Соболев оформил дубль, реализовав пенальти. На 60-й минуте «Урал» вновь сравнял счет благодаря голу Рафала Аугустыняка.

Благодаря ничейному результату в Екатеринбурге «Спартак» поднялся на второе место и сравнялся по очкам с ЦСКА (28 баллов), однако у армейцев еще матч в запасе. «Урал» располагается на 11-м месте.