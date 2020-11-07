Китайский фигурист Боян Цзинь выиграл домашний этап Гран-при по фигурному катанию Cup of China, который 6-7 ноября проходил в Чунцине.

В сумме за два проката фигурист набрал более 290 баллов, из которых более 100 за короткую программу. В произвольной программе спортсмен прыгнул три четверных прыжка — сольный четверной лутц и два четверных тулупа.

Второе место на этапе занял Хань Янь, он набрал 264,81 балла за две программы. В произвольной программе фигурист также обошелся без четверных прыжков, однако исполнил один тройной аксель. Бронза этапа у еще одного представителя Китая — Юдон Чена (226,21 балла).

Напомним, в сезоне-2020\21 ISU принял решение провести серию Гран-при среди взрослых в формате национальных турниров.