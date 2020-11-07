В Москве на площадке «ЦСКА-Арена» сегодня, 7 ноября, состоится гала-вечер в рамках фестиваля «Влюбленные в фигурное катание» с участием ведущих фигуристов России и мира.

Начало назначено на 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гала-шоу можно будет увидеть здесь.

На гала-шоу можно будет увидеть выступление танцевальных пар Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, одиночником Михаила Коляды, Елизаветы Туктамышевой, Дмитрия Алиева, Хавьера Фернандеса, Алины Загитовой. Также выступят и спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт и Татьяна Волосожар/Максим Траньков.

Кто-то из участников покажет по одному номеру, кто-то выступит и в первом, и во втором отделении. Алина Загитова представит два новых номера, один из которых — в образе «Эсмеральды».