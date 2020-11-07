В рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги сегодня, 7 ноября, между собой сыграют одни из лидеров турнирной таблицы чемпионата Германии — дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария».

Начало матча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде назначено на 20:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Главным арбитром встречи назначен Мануэль Грефе, ему будут помогать Гюдо Клефе и Маркус Зинн.

На данный момент обе команды имеют одинаковое количество очков — по 15, набранные в течение 6 туров. «Бавария» идет в таблице чуть выше, поскольку забила больше мячей. И «Боруссия», и «Бавария» синхронно потерпели поражение во втором туре Бундеслиги: мюнхенцы проиграли «Хоффенхайму», а дортмундцы — «Аугсбургу».