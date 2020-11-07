Серебряный призер Олимпийских игр-1980, тренер по фигурному катанию Марина Черкасова высказала мнение о проблемах двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой со здоровьем и ее переходе к Этери Тутберидзе.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Черкасова положительно оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе.

«Она долго не тренировалась по методике Тутберидзе, так что думаю, проблемы со здоровьем связаны с высокими нагрузками. Она отвыкла от такого объема и оказалась к ним не готова», — сказала Черкасова, подчеркнув, что с такой проблемой столкнулась не только Медведева, но и другие фигуристы на всех уровнях.

По словам Черкасовой, у большинства детей-фигуристов сейчас почти нет льда, программы не ставятся и соревнования не проводятся, так что ситуация сложилась очень тяжелая.