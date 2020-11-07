Сборная России по хоккею сумела обыграть команду Швеции по буллитом во втором туре Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккей тура в сезоне-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

На 56-й минуте встречи сборной Швеции удалось вырваться вперед: шайбу забросил Антон Ведин. Сборная России за несколько минут до конца встречи сняла вратаря и в большинстве 6х5 смогла сравнять счет: отличился Родион Амиров.

Пять минут овертайма победителя не определили, команды перешли к серии буллитов. В составе сборной Швеции точный удар нанес только Даниэль Заар, а в составе сборной России успешно реализовали буллиты Василий Подколзин и Родион Амиров.

В следующем туре сборной России предстоит сыграть с Чехией.