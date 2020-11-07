Петербургский «Зенит» сегодня, 8 ноября, дома сыграет с «Краснодаром» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев, помогать ему на боковых линиях будут Алексей Воронцов и Адлан Хатуев. Резервным судьей матча был выбран Артур Федоров.

Отметим, на данный момент «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с результатом в 27 очков после 13 туров. «Краснодар» идет лишь на 10-й строчке, команда Мурада Мусаева сумела набрать 18 очков за тот же промежуток времени.

Обе команды на этой неделе не очень удачно выступили в еврокубках: «Зенит» дома поделил очки с «Лацио», «Краснодар» проиграл на выезде «Севилье».