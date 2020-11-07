Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на матч против миланского «Интера» в Серии А.

В официальном «Твиттере» клуба появился список из 23 футболистов «Аталанты», которые смогут сыграть в матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра состоится завтра, 8 ноября, начало назначено на 17:00 по московскому времени.

Ранее Алексей Миранчук был включен в заявку на матчи Серии А, но на поле в чемпионате Италии так пока и не вышел, так что игра с «Интером» может стать для него первой в этих соревнованиях.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини позволил россиянину выйти на поле в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда», на поле Алексей Миранчук провел 10 минут, но успел забить дебютный мяч за клуб.