Киберспортсмен Егор flamie Васильев высказался о том, с чем связаны игровые проблемы в коллективе. В интервью официальному каналу Natus Vincere он признался, что одной из возможных причин неудачных выступлений состава является достаточно активный турнирный график и отсутствие отдыха между ними.

Одна из причин не самых удачных последних выступлений, это, наверное, график. Хоть он у многих команд очень плотный, я считаю, что команда не должна играть много турниров подряд. Ей нужно время на подготовку, на отработку каких-то вещей — чтобы что-то изменить в своей игре, чтобы как-то отдыхать, настраиваться на турнир. Когда у тебя три турнира подряд.

Васильев также отметил уровень игры СНГ-команд и заявил, что составить конкуренцию «Рождённым Побеждать» могут forZe, Team Spirit и Virtus.pro.

В данный момент команды Natus Vincere достаточно активно играет турниры и за последний месяц отыграла два крупных чемпионата и дошла до глубокой стадии.