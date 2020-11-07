«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Эвертоном» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В первом тайме «Эвертон» сумел выйти вперед благодаря голу Бернарда, а «Манчестер Юнайтед» успел до перерыва ответить дублем Бруну Фернандеша — на 25-й и 32-й минутах. Авторами голевых передач стали Люк Шоу и Маркус Рэшфорд.

Во втором тайме «МЮ» удалось забить третий мяч: на пятой добавленной ко второму тайму минуте отличился Эдинсон Кавани. Это его первый гол в Английской Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» пока располагается на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ с результатом в 10 очков. «Эвертон» идет на 5-м месте с 13-ю баллами.