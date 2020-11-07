Киберспортивная организация Mustang crew, созданная киберспортсменов Михаилом Dosia Столяровым столкнулась с проблемами. Инвестор клуба предложил игрокам принять участие в подставном матче из-за того, что столкнулся с финансовыми проблемами и невозможностью выплатить зарплаты игрокам.

Менеджер коллектива Илья Серков поделился более подробной информацией. Он заявил, что ни до, ни после, его команда не участвовала в подставных матчах. Также он сообщил, что после данного предложения он и его команда в полном составе покидают организацию Mustang Crew.

Михаил Dosia Столяров объявил о создании новой команды в первой половине 2020 тогда и собрал вокруг себя молодых игроков, однако в середине лета покинул состав и стал партнёром организации.

Киберспортсмен прокомментировал банкротство организации и заявил, что в данный момент не имеет никакого отношения клубу. Комментарий Dosia дал порталу cybersport.ru.

Я действительно не имею никакого отношения к команде Mustang crew с июля, у инвестора начались финансовые проблемы из-за коронавируса и мы решили, что наши пути разойдутся. Организация полностью была за инвестором. Обидно за две вещи: первое — это то, что предложил инвестор ребятам из-за своих финансовых проблем, и второе — в данный момент маленькие организации не могут выжить без помощи меценатов.

Состав Mustang crew по CS:GO:

Артем RAiLWAY Градович;

Градович; Владимир la3euka Шурыгин;

Шурыгин; Никита fabi Квочкин;

Квочкин; Денис Kas9k Гришечкин;

Гришечкин; Глеб SP1NT Горелов.

Финансовые проблемы у организаций были и раньше, некоторые киберспортивные дисциплины не выгодны для организаций из-за слабой работы разработчиков игры с этими организациями. Об этом говорят много медийных персон и экспертов. Больше всего с такими проблемами сталкиваются организации из CS:GO и Dota 2. Так, многие североамериканские команды переходят в конкурентную игру Valorant и забирают с собой лучших игроков мира по CS:GO.