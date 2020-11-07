Российские фигуристы, воспитанники группы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда выступили с показательными номерами на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

Призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда в качестве показательного номера использовал свежую короткую программу под The Baseballs — Let’s get loud. Он не пошел на технические послабления и прыгнул каскад с четверным тулупом, а также тройной аксель со степ-аутом и тройной лутц.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева обратилась к короткой программе прошлого сезона от Ше-Линн Бурн под песню Drumming Song. Фигуристка исполнила двойной аксель и тройной сальхов.