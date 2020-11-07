Российская фигуристка Софья Самоделкина будет вынуждена пропустить четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России на официальном сайте.

На тренировках фигуристка намяла ногу и не может кататься в полную силу, поэтому вынуждена пропустить турнир.

Напомним, ожидалось, что Софья Самоделкина исполнит на этапе в Казани несколько тройных акселей, а также четверной сальхов в произвольной программе. Если тройной аксель спортсменка прыгает еще с прошлого сезона на соревнованиях, то четверные прыжки пока не вставляла в программы.

Основной претенденткой на победу в соревнованиях юниорок на этапе Кубка России в Казани остается Софья Акатьева, ученица Этери Тутберидзе.