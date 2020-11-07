Российские фигуристы, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с короткой программой «Болеро» на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Шоу продолжается в эти минуты, прямую трансляцию можно найти здесь.

Короткая программа «Болеро» исполнялась Тарасовой и Морозовым и в прошлом сезоне, а также будет исполняться и в сезоне-2020/21.

Отметим, последний раз эти фигуристы выступали на публике зимой 2020 года, в конце прошлого сезона — на шоу и на чемпионате Европы в Граце.

Старт сезона-2020/21 фигуристы пропустили из-за коронавируса у партнера. Изначально Тарасова и Морозов планировали выступить на первом и втором этапах Кубка России, а затем улететь тренироваться в США, но теперь их можно будет увидеть на четвертом и пятом этапах КР.