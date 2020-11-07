Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представила показательный номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Мероприятие в эти минуты проходит на «ЦСКА-Арене», прямую трансляцию можно найти здесь.

Спорстменка каталась под музыку M83 — Outro, с прошлого сезона она исполняла этот показательный номер в память маме хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза — Людмилы Шалашовой.

Загитова чисто исполнила тройной лутц, затем прыгнула тройной флип, споткнулась на выезде и упала, а также на втором тройном лутце сделала нечеткий выезд. После завершения выступления многие зрители поднимали плакаты с именем «Алина».

Во втором отделении шоу ожидается выступление Алины Загитовой с новым показательным номером «Эсмеральда».